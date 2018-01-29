Суд взыскал с Первого канала 500 тысяч рублей за песни Резника в телешоу

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", входящей в Warner Music, взыскал с Первого канала 500 тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телевизионных шоу "Голос. Дети" и "Победитель", следует из опубликованного решения суда.

Истец по лицензионному соглашению с Ильей Резником владеет исключительными правами на песни "Маэстро" и "Старый друг", которые были использованы ответчиком без разрешения правообладателя в своих телепередачах.

Первый канал сослался в суде на свой договор с Российским авторским обществом (РАО), позволяющий ему использование спорных музыкальных произведений. Однако суд, опираясь на выводы экспертов, установил, что предусмотренные договором с РАО виды использования не включают такое использование произведений, как включение их в состав сложного произведения, каковым является телепередача, и ее последующее сообщение в эфир.

Суд первой инстанции удовлетворил иск наполовину, взыскав с телеканала 500 тысяч рублей, а не 1 миллион рублей, как просила "дочка" Warner Music. Решение суда вступит в силу через месяц, если за это время не будет подана апелляционная жалоба.

Американская Warner Music Group наряду с Universal Music, Sony Music и EMI составляет так называемую "большую четверку" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений.