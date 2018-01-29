Пьяный саратовский подросток убил приятеля, ударившего девушку

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости. Следствие в Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего приятеля из-за того, что тот ударил девушку из их компании во время застолья, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По данным СУСК, вечером в воскресенье двое 15-летних приятелей в квартире сверстницы в доме по улице Маршала Василевского в городе Энгельсе устроили застолье с распитием алкогольных напитков, в ходе которого между парнями произошел конфликт.

"Произошел словесный конфликт из-за того, что потерпевший ударил рукой девушку по лицу. Злоумышленник предложил приятелю выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений, где нанес последнему имевшимся при себе охотничьим ножом множественные удары в область туловища и шеи. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.