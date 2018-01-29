Общественную приемную Совфеда эвакуировали после анонимного звонка

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.3% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.5% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.1% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать Общественная приёмная Совета Федерации на Моховой улице была эвакуирована после анонимного звонка о "минировании" здания, сообщили журналистам в пресс-службе Совфеда.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. В соответствии с требованиями безопасности, проведена эвакуация сотрудников, проводится проверка здания", — сказал представитель пресс-службы.