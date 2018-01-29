Правоохранители проверяют 21 здание в Москве после звонков о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Специалисты проверяют 21 здание в Москве, в том числе приемную Совета Федерации и технопарк "Орбита", после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверках после анонимных звонков о "минировании" зданий Госдумы и управ "Соколиная Гора", "Теплый Стан", "Академический", "Обручевский", "Коньково", "Хорошево-Мневники" и "Измайлово". Из здания Москомархитектуры на Триумфальной площади эвакуировали около 300 сотрудников. Проверка также проходит в школе №324 на улице Удальцова.

"Поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в здании Совета Федерации по адресу: улица Воздвиженка, дом 4/1, департаменте торговли и услуг, департаменте конкурентной политики, финансовом казначействе, технопарке "Орбита" на улице Кулакова — всего 21 объект в Москве", — сказал собеседник агентства.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.