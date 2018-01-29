Полиция задержала в воскресенье 266 участников протестных акций в России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они уже отпущены, в отношении 175 из них составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"Во время проведения общественно-массовых мероприятий 28 января 2018 года в целях пресечения наиболее серьезных нарушений общественного порядка составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, которые в установленном порядке будут направлены для рассмотрения в суды", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "всего было задержано 266 человек, все они уже отпущены".