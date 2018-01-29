Власти Волгоградской области рассказали подробности о взрыве газа в доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в городе Волжский Волгоградской области произошел по вине психически нездоровой жительницы, которая стала единственной пострадавшей в результате ЧП, говорится в сообщении администрации региона.

Газ взорвался около 18.00 мск в субботу в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. Жильцы одного из восьми подъездов дома были эвакуированы.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что взрыв бытового газа произошёл из-за действий психически нездорового человека, находившегося под наблюдением длительное время — с 1998 года", — говорится в сообщении.

Ориентировочно через два дня пострадавший подъезд будет заселен до третьего этажа. Жители четвертого и пятого этажей смогут вернуться в свои квартиры после проведения ремонтно-восстановительных работ.

На время ремонта жители дома будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Жители пострадавшего подъезда могут в сопровождении полицейских вернуться в квартиры и забрать необходимые вещи.

По словам представителя горадминистрации, ремонт верхних этажей подъезда может занять три-четыре месяца.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Проводятся следственные мероприятия. Также прокуратурой организована проверка исполнения действующего законодательства органами местного самоуправления, управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей поставку газа.