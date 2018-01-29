Пострадавший при пожаре на Ольхоне гражданин Китая вылетел на родину

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Гражданин Китая, пострадавший при пожаре в гостинице поселка Хужир на Ольхоне, получил необходимую медицинскую помощь и вылетел на родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве КНР в Иркутске.

В воскресенье утром в поселке Хужир сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Пятеро пострадавших были доставлены вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека, предположительно, граждане Китая, во время пожара погибли.

"Среди пострадавших один китайский гражданин. После лечения в городской больнице №3 данный человек уже улетел в Китай ранним рейсом сегодня утром при помощи генерального консульства Китая в Иркутске", — сообщили в генконсульстве.

В генконсульстве добавили, что для окончательного подтверждения личностей погибших при пожаре понадобится провести дополнительные анализы.