В Ингушетии возбудили дело после двух взрывов газа в частных домах

НАЛЬЧИК, 29 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту двух взрывов газа в частных домах в городе Сунжа, в результате одного из которых погибла пенсионерка и пострадала девочка-подросток, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, утром 30 ноября 2017 года в частном доме на улице Пионерская в Сунже произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого домовладению был причинен значительный ущерб. В тот же день произошел аналогичный взрыв в другом домовладении на той же улице, в результате обрушились стены дома, а также потолок и крыша гаража. Кроме того, в результате взрыва 11-летняя девочка и 77-летняя пенсионерка получили тяжелые ожоговые травмы, от которых женщина впоследствии скончалась.

"В ходе проверки прокуратурой Сунженского района установлено, что причиной взрывов послужил факт эксплуатации газопровода с нарушением изоляции, а также несоблюдения сотрудниками АО "Газпром газораспределение Назрань" и РЭУ Сунженского района требований законодательства в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов", — говорится в сообщении прокуратуры Ингушетии.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики", — добавляет ведомство.