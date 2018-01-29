Житель Владимирской области пойдет под суд за издевательство над кошкой

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жителя Владимирской области могут приговорить к ограничению свободы по обвинению в избиении соседской кошки, в результате которого она получила перелом позвоночника, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Следствие установило, что в июне 2017 года мужчина на лестничной клетке затеял ссору с соседкой из-за отсутствия освещения в подъезде. Во время разговора из квартиры женщины выбежала ее кошка, и тогда обвиняемый ударил животное головой о пол. Соседка просила отпустить кошку, но мужчина вместо этого бросил кошку об стену. Кошка получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, в результате чего оказалась обездвижена.

Мужчина полностью признал свою вину, объяснив свое поведение тем, что общение с соседкой вызвало у него сильную агрессию. Он обвиняется по статье УК РФ "жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений".

"За совершение данного преступления ему может грозить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ или ограничения свободы на срок до 1 года. По существу уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье судебного участка №6 по Ленинскому району города Владимира", — указывается в сообщении.