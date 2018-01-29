В Екатеринбурге обвиняемого в поджогах детских садов отправили на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, которого обвиняли в серии поджогов веранд детских садов, отправили на принудительное лечение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, житель Екатеринбурга 1997 года рождения в ноябре и декабре 2016 года поджигал прогулочные веранды в детских садах Екатеринбурга. По факту инцидентов было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", всего местному жителю вменяют 21 эпизод.

"Сегодня мировой судья Кировского района Екатеринбурга Елена Лушникова отправила на принудительное лечение 20-летнего местного жителя по имени Вячеслав, учащегося техникума, который совершил серию поджогов веранд детских садов", — сказал Горелых.

Он уточнил, что после задержания молодой человек сознался в поджогах, но объяснить мотивов так и не смог.

"В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении", — отметил Горелых, добавив, что приговор в законную силу пока не вступил.