В Екатеринбурге обвиняемого в поджогах детских садов отправили на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, которого обвиняли в серии поджогов веранд детских садов, отправили на принудительное лечение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня мировой судья Кировского района Екатеринбурга Елена Лушникова отправила на принудительное лечение 20-летнего местного жителя по имени Вячеслав, учащегося техникума, который совершил серию поджогов веранд детских садов", — сказал Горелых.
Он уточнил, что после задержания молодой человек сознался в поджогах, но объяснить мотивов так и не смог.
"В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении", — отметил Горелых, добавив, что приговор в законную силу пока не вступил.