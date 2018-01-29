На Камчатке сотрудница банка закопала украденные деньги в снегу

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв — РИА Новости. Сотрудница отделения банка на севере Камчатки подозревается в краже из офиса кредитного учреждения 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Отмечается, что в полицию о краже крупной суммы денег сообщил начальник отдела безопасности банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение денежных средств совершила 31-летняя сотрудница банка.

"Установлено, что работница на протяжении нескольких лет брала и тратила по своему усмотрению наличные. Понимая, что может быть уличена в совершении преступления, она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников. Наличные злоумышленница, уже давшая явку с повинной, упаковала в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка", — говорится в сообщении.

В УМВД отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".