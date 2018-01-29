СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице на Ольхоне

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в гостинице поселка Хужир (остров Ольхон — ред.), в результате которого погибло два человека, сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

В воскресенье утром в поселке Хужир сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Пятеро пострадавших были доставлены вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека — предположительно это граждане Китая — во время пожара погибли.

"По результатам проведения доследственной проверки по факту пожара в жилом доме поселка Хужир Ольхонского района принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Как уточняет региональный СК РФ, обгоревшие останки двоих человек направлены на экспертизу, а среди шести пострадавших есть граждане Южной Кореи, Китая и двое местных жителей. По предварительной версии, "пожар мог возникнуть по электротехнической причине", а для установления точной причины возгорания образцы электропроводки направлены для изучения в пожарную лабораторию. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям предпринимателя, который предоставлял услуги по размещению туристов на своей территории.

Как сообщила ранее РИА Новости представитель МИД РФ в Иркутской области Людмила Курбатова, главы консульств Южной Кореи и Китая накануне были проинформированы о последствиях пожара в поселке Хужир. Консул Республики Корея Ом Ки-Ён в воскресенье побывал на Ольхоне, где пообщался с соотечественниками и уточнил, какая помощь им необходима.