КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. Житель кузбасского Ленинска-Кузнецкого предстанет перед судом за несколько похищений надгробных плит, которые он после краж реставрировал и продавал в качестве новых, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

В разное время жители Кузбасса и соседних регионов заявили в полицию о кражах гранитных памятников и надгробных плит с могил их родственников, расположенных рядом с населенными пунктами Ленинск-Кузнецкого района. Во всех случаях заявители приезжали на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родственников и тогда обнаруживали, что могилы пусты.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Ленинска-Кузнецкого, владелец мастерской по производству и реставрации мемориальных памятников. Следствием установлена его причастность к четырем кражам, совершенным на кладбищах в разных населенных пунктах. Чтобы сэкономить на расходных материалах, фигурант похищал надгробия и плиты, реставрировал их и продавал клиентам в качестве новых", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее судимый 40-летний мужчина обвиняется в четырех кражах с причинением значительного ущерба. В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд, санкции статьи обвинения предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, потерпевшие подали гражданские иски к фигуранту о возмещении материального ущерба, добавили в ГУМВД.