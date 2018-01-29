Уголовное дело завели после смерти мужчины на батуте в тамбовском ТЦ

ВОРОНЕЖ, 29 янв — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения на батуте и перелома позвоночника школьницей в одном из спортивно-развлекательных центров Тамбова, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 20 декабря 2017 года 35-летний мужчина, выполняя упражнения на батуте, упал, получив закрытую спинномозговую травму с развитием отека головного мозга.

"От полученных травм 31 декабря прошлого года мужчина скончался в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Несовершеннолетняя прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребёнок, упав прямо на нее", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в спортивно-развлекательном центре не предусмотрено нахождение в залах инструкторов.

Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предполагает до 6 лет заключения.

Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ региона, спортивно-развлекательный центр, где произошли трагедии, работает.