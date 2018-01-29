В Нальчике предприятие почти два года не выдавало зарплату 17 сотрудникам

НАЛЬЧИК, 29 янв — РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия "НальчикАвтобусТранс" по факту невыплаты на протяжении почти двух лет работникам предприятия зарплаты, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.

"По версии следствия, руководство МУП "НальчикАвтобусТранс", имея в распоряжении финансовые средства, за счет которых возможно и необходимо было погасить задолженность по заработной плате, в период с января 2015 по октябрь 2017 года не выплатило заработную плату 17 работникам на общую сумму более трех миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Следствием будут приняты все меры по обеспечению погашения задолженности по заработной плате перед работникам предприятия", — отмечает ведомство.