Приморский охотник рассказал свою версию инцидента с тигром

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Охотник, на которого, по его словам, напал тигр в Приморье, утверждает, что хищник был ранен, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Ранее власти Приморья сообщили, что амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе Приморья, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал. При этом генеральный директор АНО "Центр Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее заявил РИА Новости, что достоверно пока неизвестно, какой именно хищник напал на людей. Группа центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными отправилась на место для проверки. От уцелевшего охотника не удалось получить информации об инциденте. Когда его раненый коллега пришел в себя, он рассказал, что на него напал тигр, и он был вынужден убить хищника.

По словам охотника, перед встречей с тигром он проверял капканы в лесу.

"Нападение тигра практически никогда не бывает неспровоцированным. Согласно информации, полученной от потерпевшего, тигр уже имел ранения. Если это окажется правдой, то тогда это действительно повод для нападения. Зачастую крупные хищники, получая ранения от человека, пытаются отомстить обидчику, но не всегда под их "горячую руку" попадает именно тот человек", — сказал Арамилев.

По его словам, проверить показания охотника можно будет, сопоставив взаимное расположение следов человека и тигра, а также при получении результатов экспертизы трупа тигра, если он будет обнаружен.

"Сейчас без фактических данных виновным может оказаться как человек, так и тигр. А может быть и третий вариант — когда и тот, и другой стали заложниками браконьерского выстрела, который озлобил хищника", — добавил Арамилев.