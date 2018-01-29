Экс-главу Геофизической службы Сибирского отделения РАН осудили за растрату

НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно 66-летнего бывшего директора Геофизической службы Сибирского отделения РАН Виктора Селезнева за растрату имущества на 1 миллион рублей, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

"В Новосибирске 66-летний директор Геофизической служба Сибирского отделения РАН Селезнев В.С. и его 37-летний сын Селезнев А.В. признаны виновными в растрате и пособничестве в растрате имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Приговором Советского районного суда Виктор Селезнев приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его сын также приговорен к трехлетнему сроку лишения свободы условно.

"Следствием и судом установлено, что между ОАО "РусГидро" и учреждением РАН Геофизическая служба Сибирского отделения РАН заключен договор подряда, согласно которому ГС СО РАН обязуется по заданию ОАО "РусГидро" на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по оснащению гидротехнических сооружений системой сейсмомониторинга", — сообщили в СК.

Далее, по данным следствия, Виктор Селезнев решил растратить вверенное ему имущество Геофизической службы и привлек в качестве пособника своего сына, являющегося учредителем и директором ООО "Геофизическая служба", который должен был ему содействовать и заключить госконтракт на выполнение работ.

"В действительности работы по оснащению гидротехнических сооружений системой сейсмомониторинга выполнены подчиненными Селезневу В.С. сотрудниками Геофизической службы СО РАН, а денежные средства свыше 1 миллиона рублей перечислены на счет ООО "Геофизическая служба", которой указанные работы не выполнялись", — говорится в сообщении.

В СУСК отметили, что обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. На недвижимое имущество обвиняемых следователем наложен арест. Приговор пока не вступил в силу.