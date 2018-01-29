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Происшествия

Суд отклонил апелляцию студии Нетиевского по иску к "Уральским пельменям"

12:1929.01.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУральские пельмени. Архивное фотоУральские пельмени. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ студии First Hand Media, принадлежащей бывшему директору екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому, в иске к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу студии Нетиевского на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

В этом иске First Hand Media требовала признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" (ИФМ, 50% принадлежит студии Нетиевского) выдала займы на общую сумму 107,8 миллиона рублей 14 заемщикам. Среди заемщиков были четыре юрлица, в том числе ООО "Уральские пельмени продакшн", а также участники телешоу Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и другие. Все они являются ответчиками по иску. Истец также требовал возвратить полученные по договорам займа деньги.

По мнению First Hand Media, все сделки были взаимосвязанными и в совокупности являлись крупной для ИФМ сделкой, на совершение которой не было получено согласие участников компании, в частности, First Hand Media. Истец также заявил, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год.

Ответчик ИФМ признал иск. Представители остальных ответчиков требования не признали. Они заявили, что все заемщики полностью исполнили свои обязательства по договорам займа в 2017 году. В частности, участники шоу "Уральские пельмени" Брекоткин, Мясников, Рожков, Соколов и другие заключили с ИФМ соглашения о зачете встречных однородных денежных требований. Суд счел эти доводы доказанными.

Как установил суд, примерно в одно время с заключением договоров займа ИФМ заключила с каждым из восьми участников шоу лицензионный договор, получив право использования результатов их деятельности в качестве исполнителей ролей в различных шоу "Уральские пельмени" в трансляциях по федеральным телеканалам. По условиям лицензионных договоров, ИФМ обязалась выплатить каждому из участников по 9,8 миллиона рублей, что совпадало с суммой полученных ими займов. Заемщики также выплатили проценты по займам.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу вели спор по поводу товарного знака "Уральские пельмени".

В настоящее время директором "Уральских пельменей" в ЕГРЮЛ указан Андрей Рожков. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.

Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.

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