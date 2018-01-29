В Волгограде завершили следствие по делу об обрушении дома при взрыве газа

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Волгограде завершили следствие по делу об обрушении жилого дома, когда при взрыве газа погибли четыре человека и более 10 пострадали, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей: 39-летнего владельца торгового павильона, его 80-летнего отца и нанятого ими 35-летнего работника. Они обвиняются в совершении преступления "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале мая 2017 года отец коммерсанта через интернет нанял местного жителя для подключения торгового павильона к городским сетям водоснабжения. Вместе с тем, как установили следователи, указанные работы по подключению магазина к коммунальным сетям проводились несанкционированно, без согласования с администрацией Советского района Волгограда, концессией водоснабжения, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами.

Как отмечает следствие, 16 мая 2017 года в ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба среднего давления, в связи с чем на место работник вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", в присутствии которой произошел взрыв бытового газа и обрушение подъезда дома №60 по проспекту Университетскому. В результате погибли четыре человека: работник аварийной газовой службы и три жительницы разрушенного дома. Кроме того, еще свыше 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В рамках расследования дела были назначены и проведены свыше 20 судебных экспертиз. Специалисты установили, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, а очаг располагался на первом этаже разрушенного дома. На стадии расследования свою вину фигуранты преступления признавали частично. Доказательственная база в отношении них составила 18 томов.