В Петербурге потушили пожар на территории Военно-космической академии

Пожарные машины около Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где произошел пожар. 29 января 2018

Пожарные машины около Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где произошел пожар. 29 января 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Пожар, возникший в одном из помещений на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, потушен, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник утром в помещении бухгалтерии одноэтажного здания учебно-производственных мастерских. Он был локализован на площади 100 квадратных метров.

"В 10.20 пожар ликвидирован", — сказали в ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в 7.00 было выявлено задымление в одном из помещений площадью учебно-производственных мастерских менее 30 квадратных метров на территории Военно-космической академии имени Можайского. Задымление было локализовано к 7.45. Командование ВУЗа совместно с правоохранительными органами выясняют причины происшествия.

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