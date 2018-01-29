В Петербурге потушили пожар на территории Военно-космической академии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Пожар, возникший в одном из помещений на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, потушен, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник утром в помещении бухгалтерии одноэтажного здания учебно-производственных мастерских. Он был локализован на площади 100 квадратных метров.
"В 10.20 пожар ликвидирован", — сказали в ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадавших нет.
В свою очередь пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в 7.00 было выявлено задымление в одном из помещений площадью учебно-производственных мастерских менее 30 квадратных метров на территории Военно-космической академии имени Можайского. Задымление было локализовано к 7.45. Командование ВУЗа совместно с правоохранительными органами выясняют причины происшествия.
В Петербурге горела академия Можайского — https://t.co/bo7RQtg6ee pic.twitter.com/xvHTJqu5IT— Петербургский формат (@spbformat) 29 января 2018 г.