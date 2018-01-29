В Чечне около 223 тысяч человек снова остались без света

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Около 223 тысяч человек в Чечне ненадолго снова остались без света, однако энергетики оперативно восстановили электроснабжение, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
В понедельник в 9.30 на подстанции 110 кВ "Ойсунгур" действием защит на подстанции снова отключился трансформатор. Ведомство отмечает, что причиной стало разрушение фазы "С" станционного вентильного разрядника 35 кВ трансформатора Т-1.
Без электроснабжения оставались около 222,7 тысячи человек. В 9.56 большей части потребителей было подано напряжение.
"В 10.40 (мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей", — говорится в сообщении.