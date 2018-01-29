На Таймыре спасли группу экстремалов, застрявших в зимнике

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Инспекторы ДПС на Таймыре спасли в понедельник с помощью спецтехники группу экстремалов, джип которой застрял в снегах тундры, сообщили РИА Новости в УГИБДД Красноярского края.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в нескольких десятках километрах от Норильска.

"В ночное время сотрудники полиции заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, который не смог самостоятельно выбраться из заснеженного зимника. С помощью вездеходной техники "Трэкол" и при помощи троса полицейские отбуксировали его на дорогу", — сказал представитель УГИБДД.

В настоящее время в условиях недостаточной видимости автополицейские продолжают патрулирование зимних дорог на высокопроходимой технике.