В Челябинской области полицейского подозревают в сбыте наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв — РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает в понедельник СУСК по региону.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков муниципального отдела МВД России "Кыштымский", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2017 года в Кыштыме полицейский приобрел 0,35 грамма наркотических средств, которые сбыл местной жительнице, страдающей наркозависимостью. Позже женщина была привлечена к уголовной ответственности за "приобретение наркотических средств" и осуждена, а подозреваемый таким образом повысил показатели своей служебной деятельности. Полицейский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Он подозревается в "незаконном сбыте наркотического средства, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере" и в "превышении должностных полномочий", уточняет СК.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону, в настоящее время в отношении должностного лица территориального органа города Кыштым сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУМВД России проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в главке.