Раненный в Приморье охотник рассказал, как убил напавшего на него тигра

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Охотник, раненный хищником в Приморье, рассказал, что на него напал именно тигр, и он был вынужден убить зверя, сообщил РИА Новости генеральный директор центра Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее власти Приморья сообщили, что амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе Приморья, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал. При этом Арамилев ранее заявил РИА Новости, что достоверно пока неизвестно, какой именно хищник напал на людей. Группа центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными отправилась на место для проверки. От уцелевшего охотника не удалось получить информацию об инциденте.

"Раненый охотник очнулся и рассказал, что на него напал тигр, он с ним минут десять боролся, выстрелил, а тигр погиб. Мертвого тигра пока никто не видел. Но охотник указал место, где произошел инцидент, и во вторник с утра специалисты туда отправятся, чтобы разобраться с произошедшим", — сказал Арамилев.