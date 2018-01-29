В Екатеринбурге эвакуировали больницу из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Звонок о минировании стал причиной эвакуации почти 500 человек из больницы в Екатеринбурге, сообщил в понедельник РИА Новости представитель администрации города.

По его словам, речь идет о Центральной городской клинической больнице № 1, расположенной на улице Декабристов.

"Поступил звонок о минировании. Были эвакуированы персонал и все, кто находился в учреждении. Порядка 500 человек. Помещения проверили, после чего больница возобновила работу в штатном режиме", — сказал представитель мэрии.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.