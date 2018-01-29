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Происшествия

На территории мужского монастыря под Бахчисараем произошел пожар

10:5029.01.2018
(обновлено: 10:53 29.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Архивное фотоСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Возгорание и последующий пожар уничтожили несколько деревянных построек на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Вертолет МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МЧС Крыма привлекло вертолет для тушения пожара в древнем городище
Сообщение о возгорании в селе Предущельное в районе Свято-Успенского мужского монастыря поступило вечером в воскресенье. Очевидцы сообщили, что горят одноэтажные строения. На место происшествия были направлены два отделения 7-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники пожарно-химической станции Бахчисарайского лесхоза.

"В 23.00 часов огнеборцам удалось остановить распространение огня, отрезав его путь к храму. Площадь пожара составила 336 квадратных метров. Огнем было уничтожено семь построек: здание трапезной, три хозяйственных помещения и три торговые лавки", — сообщили в МЧС.

Спасатели уточняют, что ситуацию усугубляло то, что строения монастыря были деревянными, к моменту приезда пожарных охваченная огнем площадь составила около 200 квадратных метров. Работу осложнял ветер. К тушению пожара были дополнительно привлечены два отделения пожарных частей.

"К счастью, люди в момент загорания самостоятельно покинули помещения, жертв и пострадавших нет", — отметили в МЧС.

По предварительной версии, распространение огня началось от котельной.

Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХанский дворец в Бахчисарае является единственным в мире сохранившимся образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ханский дворец в Бахчисарае является единственным в мире сохранившимся образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство дворцового комплекса началось в начале XVI века.

На фото: рабочие проводят реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае.Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Строительство дворцового комплекса началось в начале XVI века.

На фото: рабочие проводят реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСчитается, что это была вынужденная мера, так как резиденция крымских ханов тогда находилась в долине Ашлама-Дере, которая стала просто тесной для ханского двора.

На фото: реставрация старинных документов в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике.В отделе художественной реставрации Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника во время реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Считается, что это была вынужденная мера, так как резиденция крымских ханов тогда находилась в долине Ашлама-Дере, которая стала просто тесной для ханского двора.

На фото: реставрация старинных документов в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа время своего существования дворец постоянно достраивался и перестраивался правившими ханами.Один из объектов Ханского дворца
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
За время своего существования дворец постоянно достраивался и перестраивался правившими ханами.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧерепица, снятая с крыши мечети на территории Ханского дворца, во время реставрационных работ.Снятая черепица с крыши мечети на территории Ханского дворца во время реставрационных работ в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Черепица, снятая с крыши мечети на территории Ханского дворца, во время реставрационных работ.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПервоначальный облик дворцового комплекса был практически полностью уничтожен пожаром 1736 года, когда Бахчисарай был взят войсками фельдмаршала Кристофа Миниха.

На фото: археолог над картой раскопок на территории Ханского дворца.Археолог над картой раскопок на территории Ханского дворца
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Первоначальный облик дворцового комплекса был практически полностью уничтожен пожаром 1736 года, когда Бахчисарай был взят войсками фельдмаршала Кристофа Миниха.

На фото: археолог над картой раскопок на территории Ханского дворца.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как Крым вошел в состав Российской империи, дворец опять несколько раз перестраивали. Чаще всего ремонты были приурочены к приезду императоров.На территории Ханского дворца во время реставрационных работ в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
После того, как Крым вошел в состав Российской империи, дворец опять несколько раз перестраивали. Чаще всего ремонты были приурочены к приезду императоров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВитраж Ханского дворца.Витраж Ханского дворца
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Витраж Ханского дворца.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСпециалисты-проектировщики во время реставрационных работ в Бахчисарае.Специалисты-проектировщики за работой во время реставрационных работ в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Специалисты-проектировщики во время реставрационных работ в Бахчисарае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХудожественные каталоги, выпускаемые к 100-летию Бахчисарайского музея-заповедника.Художественные каталоги, выпускаемые к 100-летию Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника в музее комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Художественные каталоги, выпускаемые к 100-летию Бахчисарайского музея-заповедника.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ XIX веке были существенно изменены интерьеры ханских покоев.

Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае.Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В XIX веке были существенно изменены интерьеры ханских покоев.

Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1820 году побывал в Бахчисарае Александр Сергеевич Пушкин, который потом написал Дельвигу, что "обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает".

На фото: бюст Пушкина у фонтана в Ханском дворце.Бюст поэта Александра Пушкина у фонтана в Ханском дворце
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В 1820 году побывал в Бахчисарае Александр Сергеевич Пушкин, который потом написал Дельвигу, что "обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает".

На фото: бюст Пушкина у фонтана в Ханском дворце.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на открытие в 1917 году на территории комплекса музея, первая широкомасштабная научная реставрация дворца была произведена лишь в 60-е годы. Она вернула дворцу его первоначальный облик.

На фото: реставрационные работы в Бахчисарае.Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на открытие в 1917 году на территории комплекса музея, первая широкомасштабная научная реставрация дворца была произведена лишь в 60-е годы. Она вернула дворцу его первоначальный облик.

На фото: реставрационные работы в Бахчисарае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСейчас Ханский дворец - это ансамбль, в который входят несколько корпусов, гарем (то, что от него осталось), Соколиная башня, большая ханская мечеть Биюк-хан-джами, фамильное кладбище бывших властелинов Крыма Гиреев, мавзолей любимой жены Крым-Гирея Марии Потоцкой, а также фонтанный дворик с Золотым фонтаном и знаменитым Фонтаном слез.В отделе художественной реставрации Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника во время реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сейчас Ханский дворец - это ансамбль, в который входят несколько корпусов, гарем (то, что от него осталось), Соколиная башня, большая ханская мечеть Биюк-хан-джами, фамильное кладбище бывших властелинов Крыма Гиреев, мавзолей любимой жены Крым-Гирея Марии Потоцкой, а также фонтанный дворик с Золотым фонтаном и знаменитым Фонтаном слез.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНыне Ханский дворец - главная составная часть Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника.Отреставрированные предметы в Ханском дворце
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ныне Ханский дворец - главная составная часть Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника.
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