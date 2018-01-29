На территории мужского монастыря под Бахчисараем произошел пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Возгорание и последующий пожар уничтожили несколько деревянных построек на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Сообщение о возгорании в селе Предущельное в районе Свято-Успенского мужского монастыря поступило вечером в воскресенье. Очевидцы сообщили, что горят одноэтажные строения. На место происшествия были направлены два отделения 7-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники пожарно-химической станции Бахчисарайского лесхоза.

"В 23.00 часов огнеборцам удалось остановить распространение огня, отрезав его путь к храму. Площадь пожара составила 336 квадратных метров. Огнем было уничтожено семь построек: здание трапезной, три хозяйственных помещения и три торговые лавки", — сообщили в МЧС.

Спасатели уточняют, что ситуацию усугубляло то, что строения монастыря были деревянными, к моменту приезда пожарных охваченная огнем площадь составила около 200 квадратных метров. Работу осложнял ветер. К тушению пожара были дополнительно привлечены два отделения пожарных частей.

"К счастью, люди в момент загорания самостоятельно покинули помещения, жертв и пострадавших нет", — отметили в МЧС.

По предварительной версии, распространение огня началось от котельной.