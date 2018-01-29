В УМВД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

БРЯНСК, 28 янв — РИА Новости. Пятеро из семи пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Воронежской области остаются в медучреждениях, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

"Две жительницы Воронежа получили тяжелые сочетанные травмы, как и два мужчины, личность которых еще не установлена. У 49-летней жительницы Таловского района вывих бедра, двое мужчин с ушибами направлены домой", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, наиболее тяжелые травмы получили пассажиры легкового автомобиля.

ДТП произошло в воскресенье 7.30 мск в Семилукском районе на 209 километре автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Четыре пассажира автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медучреждение.