Жителя Челябинской области ждет суд из-за ДТП, где погиб водитель скорой

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в гибели в ДТП водителя скорой помощи, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Нагайбакского района. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагайбакский районный суд Челябинской области", — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Обвиняемый вину признал только после окончания предварительного следствия, мер к возмещению ущерба не принимал, сообщает прокуратура.