Жителя Челябинской области ждет суд из-за ДТП, где погиб водитель скорой

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в гибели в ДТП водителя скорой помощи, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, ДТП произошло 25 июня 2017 года на автодороге "Южноуральск-Магнитогорск". Водитель Mercedes-Benz ехал по ней со скоростью более 150 километров в час. Обогнав машину скорой помощи, он, не успевая закончить маневр, вернулся на полосу своего движения, где столкнулся с машиной скорой. Оба автомобиля вылетели на обочину, где иномарка загорелась, а распалась на части. Водитель медицинского автомобиля скончался на следующий день в больнице.

"Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Нагайбакского района. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагайбакский районный суд Челябинской области", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

От родственников погибшего заявлен гражданский иск на сумму 5,1 миллиона рублей. Наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на два автомобиля, земельный участок и жилой дом на общую сумму 3 миллиона рублей, добавляется в сообщении.

Обвиняемый вину признал только после окончания предварительного следствия, мер к возмещению ущерба не принимал, сообщает прокуратура.