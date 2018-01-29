В Королеве арестовали подозреваемого в убийстве трех человек

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек, тела которых были обнаружены после тушения пожара в подмосковном Королеве, сообщила в понедельник пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Ранее сообщалось, что 23 января после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина в Королеве были обнаружены тела трех человек. В ходе экспертизы на телах погибших зафиксировали множественные телесные повреждения, установлено, что их смерть носила криминальный характер. Следователи задержали подозреваемого — местного жителя, который являлся двоюродным братом одного из убитых. Задержанный дал признательные показания.

"Судом в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тройного убийства (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.