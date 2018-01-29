В иркутских больницах остаются четверо пострадавших при пожаре на Ольхоне

ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Из пяти доставленных в Иркутск пострадавших во время пожара в гостинице поселка Хужир (остров Ольхон — ред.) четверо остаются в больнице, один – в тяжелом состоянии, сообщил на брифинге главный травматолог Приангарья Алексей Красовский.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в поселке Хужир сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Пятеро пострадавших были доставлены вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших есть граждане Республики Корея. Два человека во время пожара погибли. Предположительно, это граждане КНР.

"Из четверых пациентов в реанимации ожогового центра находится один пострадавший. Это гражданка России. Еще у одного гражданина иностранного государства состояние стабильно тяжелое. У него компрессионные переломы конечностей. Произведено две операции. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести", — сообщил Красовский.

Он отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме.

Как сообщила РИА Новости представитель МИД РФ в Иркутской области Людмила Курбатова, главы консульств Южной Кореи и Китая накануне были проинформированы о последствиях пожара в поселке Хужир. Консул Республики Корея Ом Ки-Ён в воскресенье побывал на Ольхоне, где пообщался с соотечественниками и уточнил, какая помощь им необходима.