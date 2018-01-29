Суд отменил смягчение меры пресечения бывшему вице-губернатору Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил решение о смягчении меры пресечения бывшему первому вице-губернатору региона Василию Усольцеву, обвиняемому в получении взятки, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Постановление об отмене меры пресечения в виде ареста Усольцева отменили. Решение направлено на новое рассмотрение", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, дату рассмотрения пока не назначили.
Власти края в начале ноября 2017 года сообщили, что первый вице-губернатор Приморья Усольцев уволился по собственному желанию. Он курировал в администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.