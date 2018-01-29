Пострадавшие при пожаре в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Двое пострадавших в результате пожара в подмосковном Красногорске остаются в больницах, их состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

По данным следствия, 28 января в одной из квартир в Красногорске произошел пожар, в результате которого погибли 48-летняя женщина и ее 6-летний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые были доставлены в больницу, где скончались от полученных повреждений.

"По состоянию на 09.30 29 января в результате пожара в жилом доме в Красногорске пострадали 6 человек, среди них двое умерли на месте, один взрослый умер в машине скорой помощи, ребенок от полученных повреждений умер в больнице. На данный момент в больницах Московской области остаются двое пострадавших: ребенок госпитализирован в ожоговый центр города Люберцы, взрослый находится в Красногорской больнице №1. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.