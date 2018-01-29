Житель Екатеринбурга, выбросивший кота с 13 этажа, предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Дело жителя Екатеринбурга, который, по версии следствия, выбросил своего кота с балкона 13 этажа, направлено в суд, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

Как сообщал ранее руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в середине января на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге мужчина, заснувший после распития алкоголя, проснулся и выбросил одного из двух своих котов, затеявших драку, с балкона 13-го этажа. Животное погибло. По факту возбудили дело по статье "жестокое обращение с животными".

"В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, выбросившего кота с балкона 13 этажа", — сообщает ведомство, отмечая, что перед этим был утвержден обвинительный акт по данному делу.

По информации прокуратуры, гражданину грозит наказание до одного года исправительных работ либо ограничение свободы на срок до одного года.

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.