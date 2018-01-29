В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители инсценировали заказное убийство в Иркутске, чтобы разоблачить заказчика, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

"Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Иркутской области в ходе реализации комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 38-летний мужчина планирует за вознаграждение организовать убийство 43-летнего местного жителя на почве личных неприязненных отношений", — сообщает СК.

Для его предотвращения и привлечения заказчика к ответственности было принято решение инсценировать убийство. Роль исполнителя планируемого преступления исполнил оперативный сотрудник полиции. За свою работу "киллер" должен был получить от заказчика земельный участок с домом в Калининградской области, рассказали в СК.

По данным ведомства, следователи и сотрудники полиции в деталях воссоздали место происшествия: в автомобиль предполагаемой жертвы был помещен гражданин со следами, характерными при получении огнестрельных ранений. Возле транспортного средства работала следственно-оперативная группа, якобы изымающая стреляные гильзы и иные вещественные доказательства.

"В тот же день совокупность представленных фигуранту свидетельств позволила убедить в выполнении наемником заявленных требований. После этого исполнитель и заказчик отправились нотариально оформлять причитающееся вознаграждение. Сразу после подписания документов в нотариальной конторе 25 января 2018 года подозреваемый был задержан и в последующем помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

В настоящее время по ходатайству следователя регионального СК России мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела об организации приготовления убийства по найму.