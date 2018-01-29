В Приморье перекрыли крупный канал контрабанды в Китай частей тела животных

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в минувшие выходные в Приморье пресекли канал контрабанды частей тела животных, в том числе 4 особей амурского тигра, в КНР через трансграничное озеро Ханка, сообщает Центр "Амурский тигр".

Три автомобиля задержали в окрестностях поселка Платоно-Александровское Ханкайского района.

"Благодаря умелым действиям оперативных сотрудников удалось установить место, где контрабандисты намеривались осуществить попытку контрабандного перемещения. В результате было задержано два микроавтобуса и один джип с легковым прицепом, которыми управляли граждане РФ и КНР. Перемещение планировалось по льду озера Ханка, минуя таможенные и пограничные пункты пропуска", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды за всю историю борьбы с незаконным перемещением через границу частей тела животных.

"В партии изъятых частей тела животных, исследуемых мной с коллегами, были обнаружены и останки амурского тигра. Разнородность свежести и внешних признаков частей тела животных свидетельствует о том, что они скупались в течение длительного времени со всего Дальнего Востока. По предварительным оценкам, как минимум, четыре особи амурского тигра потеряла популяция. При этом если два тигра погибли более трёх лет назад, то две особи недавно, одна даже в эту зиму", — сказал Арамилев.

Установлено, что к вывозу за границу было собрано более одной тонны медвежьих лап — примерно 870 штук, "жир" и половая система лягушки, части тела амурского тигра, зубы медведя, хвосты, пенисы изюбря и пятнистого оленя, желчные пузыри медведя и другое. Также перемещалось огнестрельное и пневматическое оружие с боеприпасами и янтарь.

По данным материалам будет возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".