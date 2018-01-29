В Челябинске мужчину подозревают в избиении трехлетней девочки

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело на мужчину, предположительно, избившего трехлетнюю дочь сожительницы, сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, вечером 24 января в квартире одного из домов Курчатовского района областного центра подозреваемый нанес множественные удары трехлетней дочери сожительницы, когда последняя находилась на работе. После этого он обратился в больницу, где у ребенка диагностировали перелом бедренной кости и ушибы.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", — говорится в сообщении.

Добавляется, что подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.