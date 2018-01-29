"В Югре осудили шестерых членов ОПГ, пытавшихся похитить нефть"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв — РИА Новости. Шесть членов организованной преступной группы в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа приговорены к различным срокам лишения свободы за попытку похищения нефти на 19 миллионов рублей через врезку в трубопровод, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что шестеро членов ОПГ в конце 2013 года пытались похитить нефть из трубопровода компании "Роснефть" посредством несанкционированной врезки, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Предполагаемый ущерб нефтяники оценили более чем в 19 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, уголовное дело в отношении участников преступной группы было возбуждено по статье о покушении на хищение имущества из нефтепровода в особо крупном размере.

"Суд назначил виновным наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях", — добавили в ведомстве.