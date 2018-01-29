В Приморье ищут очевидцев нападения тигра на охотников

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники центра "Амурский тигр" ищут очевидцев нападения хищника на двух охотников в Приморье, так как информации от них пока не удалось получить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Ранее власти Приморья сообщили, что амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе Приморья, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал. Арамилев сообщал РИА Новости, что достоверно пока неизвестно, был ли напавшим животным именно тигр. Группа центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными отправилась на место для проверки.

"Пострадавший человек пока в больнице поселка Кавалерово, и его самочувствие не позволяет его опросить. Сейчас наши специалисты ищут очевидцев произошедшего и место, где было нападение. От второго охотника не удалось получить информацию об инциденте", — сказал собеседник, отметив, что того опросит полиция.

Как рассказал РИА Новости заместитель директора департамента охотнадзора Приморья Алексей Суровый, на место происшествия выехали инспекторы охотнадзора, которые также будут работать на месте и разбираться в ситуации.