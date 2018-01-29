После пожара в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей и двоих взрослых при пожаре в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 января в одной из квартир в Красногорске произошел пожар, в результате которого погибли 48-летняя женщина и ее 6-летний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые были доставлены в больницу, где скончались от полученных повреждений.

Установлено, что в данной квартире проживали девять уроженцев Таджикистана, из которых трое — дети. Квартира была предоставлена им в аренду. Законность пребывания данных лиц на территории РФ проверяется. Причины пожара устанавливаются.