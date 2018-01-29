Устанавливаются личности погибших при пожаре в гостинице на Ольхоне

ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Личности двух погибших при пожаре в гостинице на острове Ольхон устанавливаются, есть большая вероятность, что это граждане Китая, паспорта которых сгорели, сообщил РИА Новости представитель генконсульства КНР в Иркутске.

В воскресенье утром в поселке Хужир сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Пятеро пострадавших были доставлены вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших — шесть граждан Республики Корея. Два человека во время пожара погибли.

"Погибшие во время пожара на острове Ольхон туристы с большой долей вероятности – граждане КНР. Их паспорта сгорели, поэтому возникли сложности с установлением личностей. Эта работа ведется сейчас и в Иркутске, и в Китае", — сообщил собеседник агентства.

О том, что два молодых человека, прибывшие на Ольхон в субботу поздним вечером, – граждане Китая, стало известно со слов сотрудников гостиницы. Пройти регистрацию они должны были утром.