В Петербурге загорелось здание Военно-космической академии

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В бухгалтерии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Его локализовали на площади ста квадратных метров.
По данным спасателей, никто не пострадал, пожар тушат. Сил и средств достаточно, обстановка под контролем, отметил представитель штаба.
В свою очередь, в Западном военном округе рассказали, что задымление началось в семь утра, а локализовали его через 45 минут.
Выясняются обстоятельства случившегося.
В Петербурге горела академия Можайского — https://t.co/bo7RQtg6ee pic.twitter.com/xvHTJqu5IT— Петербургский формат (@spbformat) 29 января 2018 г.