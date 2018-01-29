В Петербурге загорелось здание Военно-космической академии

Учебные занятия с девушками-курсантами Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Учебные занятия с девушками-курсантами Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В бухгалтерии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Его локализовали на площади ста квадратных метров.

По данным спасателей, никто не пострадал, пожар тушат. Сил и средств достаточно, обстановка под контролем, отметил представитель штаба.

В свою очередь, в Западном военном округе рассказали, что задымление началось в семь утра, а локализовали его через 45 минут.

Выясняются обстоятельства случившегося.

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