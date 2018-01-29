Число жертв пожара в Красногорске увеличилось до четырех, сообщил источник

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Четыре человека, по последним данным, погибли в результате пожара в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном доме № 6 на Южном бульваре. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, пострадали.

"Пострадали шесть человек — граждане республики Таджикистан, из них два человека погибли на месте пожара, еще двое, в том числе ребенок, скончались в лечебном учреждении, два человека госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что организовано взаимодействие с посольством Таджикистана.