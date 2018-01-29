В ДТП под Красноярском погиб человек

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Грузовик и легковушка столкнулись в Красноярском крае, в результате один человек погиб, четверо пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МВД.

По ее данным, ДТП произошло на 911 километре автодороги Р-255 "Сибирь".

"По предварительным данным, 45-летний водитель "Рено"… не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Вольво" с полуприцепом… В результате ДТП погибла пассажирка… "Рено". Трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 7 и 16 лет, а также водитель этого транспортного средства доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным полиции, дети были пристегнуты ремнем безопасности, один ребенок перевозился в автокресле. В ходе освидетельствования водителей состояние алкогольного опьянения не установлено.