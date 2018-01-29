ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Один из двух самолетов МЧС Бе-200 вернулся после облета района поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", пока ничего не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Сейчас с облета вернулся один самолет, ничего не обнаружено. На месте продолжает работу второй Бе-200 и суда", — сказал собеседник.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.