В МЧС назвали вероятную причину пожара в гостевом доме на Ольхоне

ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Причиной пожара в гостевом доме на острове Ольхон на Байкале, где погибли два человека и пострадали семеро, могло стать замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что пятерых пострадавших при пожаре в поселке Хужир доставили вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших — шесть граждан Южной Кореи. Кроме того, на месте пожара обнаружены останки двух людей. По предварительным данным, это граждане Китая. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории на месте очага возгорания взяли образцы электропроводки.

"Пожар в частном двухэтажном доме в поселке Хужир Ольхонского района мог возникнуть по электротехнической причине, поскольку начался в нежилой комнате", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что обстановка с техногенными пожарами в регионе продолжает оставаться сложной, только за прошедшие выходные дни в Приангарье зарегистрировано 22 пожаров.