На границе с Китаем в Приморье несколько дней тушили масштабный пал

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Лесоохрана, пограничники и местные жители в приграничном с Китаем Хасанском районе Приморья несколько дней тушили масштабный пал, который успел перекинуться на территорию КНР, сейчас остается один локализованный очаг, сообщил РИА Новости представитель отдела по делам ГО и ЧС администрации района.

"С 25 января проводилось тушение пала, угрожающего поселку Хасан, но населенный пункт удалось "обставить". Подразделения лесоохраны, военные и местные жители работали на тушении пала, и жилые строения не пострадали. Однако из-за неблагоприятной погоды — сильный ветер с частой сменой направления – пал передвинулся не территорию сопредельного государства в месте, где стоит столб, символизирующий границы КНР, КНДР и России. Мы предупредили китайских пограничников, и они были в готовности", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас следов возгорания на приграничной территории КНР нет. Общая площадь, пройденная огнем в РФ, составила около 350 гектаров – в основном это земли природного парка Хасанский. Там около 100% территории – травянистая и камышовая растительность.

Собеседник отметил, что сейчас еще есть очаг возле озера Птичье, однако его удалось "закольцевать".

"Сейчас идет борьба за локализацию. Однако в районе снова ветер до 20 метров в секунду, северо-восточный. Проводятся мероприятия по недопущению пала на территорию заставы. Прошли контролируемые отжиги травы. Угрозы жилым строения нет. Рядом находятся два фермерских хозяйства, они были оповещены и приняли соответствующие меры", — сказал собеседник.