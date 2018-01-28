Калининградские спасатели передали болгарского моряка в больницу

КАЛИНИНГРАД, 28 янв – РИА Новости. Калининградские спасатели передали медикам болгарского моряка, которому потребовалась скорая помощь и кардиолог, сообщил журналистам начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила заявка о том, что помощь требуется старшему механику судна Sredna Gora под флагом Болгарии, находящегося на рейде города Балтийска Калининградской области, весь экипаж — граждане Болгарии. Для оказания помощи было привлечено спасательное судно "Генерал Улыбин" с тремя спасателями на борту", — рассказал Баранов.

Он отметил, что на берегу дежурил наряд пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Больного члена экипажа сняли с борта судна и доставили на берег, где его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Он уточнил, что у моряка были проблемы с сердцем и его увезли в отделение кардиологии.