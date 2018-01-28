Под Ярославлем двухлетняя девочка впала в кому после избиения

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан по подозрению в жестоком избиении двухлетней дочери своей сожительницы, ребенок впал в кому, сообщило в воскресенье СУСК РФ по региону.

"Вчера вечером в Борисоглебскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии была доставлена двухлетняя девочка с диагнозом: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — ред.), множественные ушибы головы, тела, конечностей. Ребенок был экстренно транспортирован в одну из больниц города Ярославля. Девочка впала в кому", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об истязании. По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери потерпевшей. Сообщается, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"По данным следствия, подозреваемый, находясь по месту жительства, в квартире одного из домов поселка Борисоглебский, избил дочь своей сожительницы. Отметим, что семья являлась неблагополучной", — уточняет следствие.

В ходе расследования сотрудники СК намерены также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности.