Источник сообщил о двух погибших в пожаре в Красногорске

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей пострадали по уточненным данным при пожаре в 22-этажном жилом доме в Красногорске Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших в результате пожара в многоквартирном жилом доме № 6 на Южном бульваре.

"Пострадали пять человек, из них двое погибли, три человека, среди которых двое детей, госпитализированы в городскую больницу Красногорска", — сказал собеседник агентства.