В ГИБДД назвали возможные причины ДТП в Башкирии

УФА, 28 янв – РИА Новости. ДТП в Башкирии, в результате которого погибли двое и пострадали пять человек, могло произойти из за того, что один из водителей при выезде с второстепенной дороги не пропустил второй автомобиль, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ГИБДД, авария произошла в Чекмагушевском районе Башкирии. На 64 километре автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "BMW-525". В результате ДТП погибла водитель отечественного автомобиля и ее 22-летний сын. Другой пассажир ВАЗа и находящиеся в иномарке люди получили травмы различной степени тяжести.

"По предварительным данным следствия, 40-летняя водитель отечественной машины при выезде с второстепенной дороги, не уступила дорогу BMW", — говорится в сообщении.

Ранее представитель оперативного штаба на месте происшествия говорил РИА Новости, что в результате столкновения двух легковых автомобилей южнее населенного пункта Чекмагуш пострадали пять человек, двое погибли. По его словам, пострадавших доставили в Чекмагушевскую центральную районную больницу.